وزيرة الثقافة تستقبل وفداً من الأدباء والمثقفين العرب

استقبلت وزيرة الثقافة د. لبانة مشوّح وفداً من الأدباء والمثقفين العرب أثناء زيارتهم لوزارة الثقافة ظهر أمس الخميس.

ترأس الوفد الدكتور محمد حوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية، وضم الأمين العام لاتحاد الكتاب في فلسطين الأديب مراد السوداني، والمحامية اللبنانية بشرى خليل، ورئيس اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة الأديب الإعلامي عبد الرضا الحميد، وعضوا اتحاد الأدباء والكتاب في فلسطين الكاتب رشاد ابو شاور، والأسير المحرر الروائي عصمت منصور، والشاعران توفيق أحمد نائب رئيس الاتحاد، ود. جهاد بكفلوني عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد.

تناول الحديث مجموعة من القضايا والهموم الثقافية، وأكد الأدباء والمثقفون العرب أن مشاركة السوريين في الانتخابات الرئاسية تعطي التفاؤل للشعب الفلسطيني أن النصر هو النهاية الحتمية لكل كفاح، مشددين على أهمية دور الكتّاب والمثقفين في مواجهة الحروب والمؤامرات. وأكدت د. مشوّح أن سورية قلب العروبة وحصنها المنيع، وأنها قاتلت الإرهاب نيابة عن العرب جميعاً، وأن فلسطين في قلب كل سوري.