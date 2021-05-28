600 موسيقي عالمي يوقعون رسالة تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل”

دعا أكثر من 600 موسيقي من جميع أنحاء العالم إلى تجنّب إقامة العروض الموسيقية في “إسرائيل”، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية الذي استمرت 11 يوماً بين “إسرائيل على قطاع غزة.

وطالبت الرسالة بالـ”عدالة والكرامة ومنح الحق في تقرير المصير للفلسطينيين الذين يكافحون نزع الملكية الاستعمارية واستعمال العنف في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت: “ندعوكم للانضمام إلينا في رفض الأداء في المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة، ومن خلال الوقوف بحزم في دعمكم للشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في السيادة والحرية، نعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية للعيش في يوم من الأيام في عالم خالٍ من الفصل العنصري”. وأشارت إلى أن “التواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية موجود في الصمت، واليوم الصمت ليس خياراً. الصمت ليس خياراً لأن القصف الإسرائيلي لغزة المحاصرة أودى بحياة أكثر من 245 شخصاً في الأسابيع الماضية. الصمت ليس خياراً لأن سكان حي الشيخ جراح في القدس يجبرون باستمرار على ترك منازلهم”.

وحملت الرسالة التي نشرت تحت وسم “موسيقيون من أجل فلسطين”، توقيع فنانين عالميين، وعرب وفلسطينيين.

ميدانياً، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة على المشاركين في المظاهرة، التي دعت إليها الفصائل الوطنية الفلسطينية، في قمة جبل صبيح، والذي يتعرض لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت تنديداً بمخططات الاحتلال الاستيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية التواني جنوب الخليل بالضفة الغربية واعتدوا على فلسطينيين وممتلكاتهم. ونقلت وكالة معا عن منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور قوله: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية بحماية قوات الاحتلال واعتدت على فلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي السياق اقتحم مستوطنون إسرائيليون أراضي الفلسطينيين في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية واستولوا على مساحات منها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وكالة وفا عن نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة سهل الحاج محمد بحماية قوات الاحتلال واستولت على مساحات من أراضي الفلسطينيين بهدف إقامة بؤرة استيطانية.