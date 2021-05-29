إطلاق مدرسة حقلية لتحسين جودة الحمضيات

اللاذقية – مروان حويجة

افتتحت مديرية الزراعة في اللاذقية المدرسة الحقلية لمزارعي الحمضيات في قرية الصمنديل التابعة لدائرة زراعة الحفة وذلك في إطار التوسع بالمدارس الحقلية الهادفة لتحسين الخدمات الزراعية لأشجار الحمضيات وتوثيق التشبيك بين المزارعين والجهاز الفنّي الإرشادي.

وأشار رئيس دائرة الارشاد الزراعي المهندس إحسان جابر ومشرف المدرسة المهندس بسام الحداد خلال لقائه المزارعين المهتمين بزراعة الحمضيات إلى أهمية إطلاق المدرسة الحقلية التي تستمر لمدة عام كامل يتم خلالها التعرّف على كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الشجرة وكذلك كافة الخدمات والنصائح والإرشادات المقدّمة من أجل الوصول إلى أفضل إنتاج كماً ونوعاً بالاعتماد على النهج التشاركي مابين المرشد الزراعي والمزارعين حيث يعدّ هذا الأسلوب الإرشادي من أنجح وأفضل الأساليب.