الجيش اليمني يستهدف قاعدة خالد الجوية جنوب غرب السعودية

نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوماً جديداً اليوم في العمق السعودي مستهدفاً قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب المملكة وحقق إصابات دقيقة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان نقلته وكالة سبأ أن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف كي2 مؤكداً أن الإصابات كانت دقيقة.

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.

إلى ذلك ارتكب العدوان السعودي ومرتزقته 89 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن من بين الخروقات تحليق 8 طائرات تجسسية في الجبلية والجاح و الدريهمي والفازة وثمانية خروقات بقصف مدفعي وصاروخي و72 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.