العراق: ضبط مخازن أسلحة واعتقال خلايا لداعش الإرهابي في نينوى والأنبار

ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية السبت مخازن ذخيرة وعبوات ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى والأنبار شمال وغرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المديرية قولها في بيان إنه “بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من مداهمة نفق لتنظيم داعش الإرهابي في قرية شور بلكه بناحية القراج بمحافظة نينوى وضبطت بداخله ذخائر وعبوات ناسفة”.

كما ضبطت القوات العراقية بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى قذائف هاون وعبوات ناسفة محلية الصنع وأسلحة متنوعة ومنصات إطلاق صواريخ قرب قرية برزان التابعة لناحية زمار غرب نينوى.

وفي السياق ذاته ضبطت الاستخبارات العراقية مخزناً للأعتدة والمتفجرات في قرية التيل في صحراء الشامية بمحافظة الأنبار.

في سياق متصل، ألقت قوات الأمن العراقية السبت القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى” مضيفة إنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عدداً من العمليات الإرهابية لصالح تنظيم داعش.

إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية إصابة اثنين من عناصرها بجروح خلال إحباط هجوم إرهابي لتنظيم داعش شمال ديالى.

وقال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز “إن اثنين من عناصر الحشد الشعبي أصيبا بجروح خلال تصديهم لهجوم لإرهابيي تنظيم داعش في محافظة ديالى شرق العراق”.