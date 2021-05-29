“تاج الشام” للشاعر باسم عمرو عربون وفاء لسيد الوفاء

“تاج الشام” عنوان أغنية أداها الفنان رضا من ألحان أحمد بركات وكلمات الشاعر الشاب باسم عمرو الذي أشار في حديث خاص لـ”البعث” إلى أن الأغنية عربون وفاء للقائد الصامد الذي أوصل سورية لبر الأمان حيث يتوجب على الشعراء أصحاب الضمائر الحية أن يشاركوا في الحرب والنصر بكلمتهم التي تعد سلاحاً يوازي البندقية لاسيما أن الكلمة تستطيع إحياء أو قتل مجتمع بكامله.

وأوضح عمرو أن الأدباء والشعراء يحملون مسؤولية الدفاع عن الوطن وكرامته كمسؤولية الجندي في المعركة وسورية تستحق الكثير بجيشها وقائدها بشار الأسد الذي يعد رمز الشموخ والإباء، موضحاً أن الوطن بحاجة إلى رسائل الشعراء المفعمة بالإحساس والانتماء والوطنية.

وقد عرف عن الشاعر عمرو كلماته الحماسية وأشعاره الوطنية وخاصة أنه ابن بيئة ينبض فؤادها بالوطنية الخالصة دون محاباة ولا مصالح -حسب كلامه-، ويعتبر عمرو أن القصيدة لا تكتمل إن لم تكن عن طبول الحرب أو زغرودة أصيلة أو كانت محفزاً ودافعاً معنوياً في قلوب المقاتلين.

ولم يخف عمرو عتبه على الإعلام في تغييب دوره وعدم تسليط الضوء على أغانيه الوطنية.

وحول جديد الشاعر عمرو بيّن أنه متعاقد مع أكثر من مهرجان في دول عربية، إضافة إلى مجموعة أغاني لنجوم من عالمنا العربي أيضاً هي قيد التسجيل والتصوير ونسأل الله أن يمن على سورية بنعمة الأمن والأمان لنعيد الإعمار بتعاون كل فئات المجتمع وشرفاء الوطن.

كلمات الأغنية تبدأ بـ:

يا تاج الشام غنيتلك موالي مجد الأيام خلا نصرك بالعالي

جينا بالدم نبصملك يا بوحافظ سورية العز مهر الكرامة غالي.

علي حسون