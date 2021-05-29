جولان الصمود للقائد الأسد: سر بنا ومحبة وثقة السوريين تحيطك من كل جانب

أكد أبناء الجولان السوري المحتل أن ما شهدته سورية في الانتخابات الرئاسية من مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستحقاق وفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية يمثل تتويجاً لأعوام من الصمود الأسطوري والبطولات التي حققها جيشها وشعبها.

وقال أبناء الجولان في برقية تهنئة للرئيس الأسد اليوم “إننا في الجولان العربي السوري المحتل وكجزء أصيل من شعبنا ووطننا سورية نعيش هذه الاحتفالات الوطنية في كل مدن وبلدات وقرى الوطن والانتصارات المجيدة التي تتوج عشرة أعوام من الصمود الاسطوري والبطولات التي لم يشهد التاريخ البشري مثيلاً لها نرفع لسيادة الرئيس بشار الأسد أصدق التهاني على هذه الثقة التي بادله بها شعبنا”.

وأضاف أبناء الجولان إن “ما شهدته سورية خلال الأسابيع الماضية يفوق أي وصف أنها ثورة تحد وصمود وانتصارات حيث تفجرت نفوس السوريين وأخرجت من الصدور كل ما تختزن من محبة وثقة بك أيها القائد الكبير.. فسر بنا ومحبة وثقة السوريين تحيطك من كل جانب ولك من أهلك الأوفياء في جولان الصمود جولان التحدي أصدق مشاعر المحبة والوفاء”.

إلى ذلك، أكد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا أن الانتخابات الرئاسية التي جرت وفقاً لأحكام الدستور والمشاركة الواسعة للسوريين فيها دليل قاطع على الانتماء الوطني والتمسك بالقرار المستقل والسيادة ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.

وجاء في بيان صدر عن فرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية إن “سورية بهمة شعبها وجيشها وقيادتها ترسم ملامح جديدة عنوانها الانتصار والعمل والإعمار معاً”، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على مراكز الاقتراع رسالة شعبية للعالم على تمسك السوريين ببلدهم وقضاياه الوطنية والقومية وتتويج للانتصارات التي حققتها سورية في مواجهة الإرهاب وداعميه.

وجدد الطلبة في بيانهم وقوفهم إلى جانب وطنهم وجيشهم وقيادتهم في المعركة التي تخوضها سورية ضد قوى الإرهاب والتطرف وداعميها، مؤكدين أن سورية انتصرت على المؤامرة الكونية بفضل التفاف شعبها وجيشها حول قيادتها.