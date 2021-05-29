على امتداد مساحة الوطن.. السوريون يواصلون احتفالاتهم بفوز القائد الأسد

على امتداد مساحة الوطن، يواصل السوريون احتفالاتهم بفوز القائد بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، في مشهد طغى عليه الفرح الذي ارتسم على محيا كل سوري أحب الوطن وجيشه وقائده. وصدحت الحناجر هتافاً للوطن في جميع الساحات.

ففي حمص، ووبحضور جماهيري حاشد انطلق حفل فني لنجوم الغناء العربي فارس كرم وحسام جنيد وعلي الديك وحسين الديك في ملعب الباسل في حي بابا عمرو بحمص. وحمل آلاف السوريين الموجودين بالحفل إعلام الوطن وصور القائد الأسد تخللتها عبارات الوفاء والولاء لسورية ولمسيرة الأمل بالعمل كما تم إطلاق الألعاب النارية.

وأعرب عدد من المواطنين الذين قدموا من مختلف أرياف ومناطق المحافظة وعدد من المحافظات للمشاركة بمهرجان النصر عن فرحتهم الغامرة بفوز القائد الأسد مؤكدين أن سورية اليوم تولد من جديد ويسطر أبناؤها بوفائهم وانتمائهم أروع ملاحم النصر والازدهار.

وأقيم احتفال جماهيري حاشد في ساحة فرع الشبيبة بدير الزور تخلله تقديم عدد من الأغاني الوطنية وفقرات من الفلكلور الفراتي.

ورفعت الجماهير المحتشدة الأعلام الوطنية، مؤكدين أن هذا التجمع يأتي ابتهاجاً بانتصار سورية وإنجاز الاستحقاق الدستوري وتأكيداً على تمسك أبناء الشعب السوري بخيارهم الوطني ووقوفهم الى جانب الجيش العربي السوري لصون وحدة البلاد، وأشاروا إلى أن القائد الأسد هو خيار الشعب وقراره الحر لأنه حافظ على وحدة سورية ولم يتخل عنها رغم كل المؤامرات التي حيكت ضدها، وأضافوا: إن أبناء سورية من أقصاها إلى أقصاها نزلوا إلى الشوارع ابتهاجاً بانتصار سورية الذي جاء تتويجاً لانتصارات الجيش العربي السوري وهم اليوم يجددون العهد للسيد الرئيس من خلال تطبيق وترجمة شعار حملته الانتخابية “الأمل بالعمل” على أرض الواقع.

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