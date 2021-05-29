نهائي انكليزي خالص لدوري الأبطال بين تشيلسي ومانشستر سيتي

بعد عامين على النهائي الإنكليزي لدوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام، سيكون نهائي البطولة الذي سيقام عند العاشرة من مساء اليوم بين فريقين من الدوري الإنكليزي الممتاز، هما مانشستر سيتي وتشيلسي، ليكون ثالث نهائي إنكليزي حيث يعود تاريخ النهائي الأول إلى عام 2008، عندما التقى فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي، وتوج فيه اليونايتد بعدما رجحت ركلات الجزاء الترجيحية فريق الشياطين الحمر على حساب البلوز.

وما يميز هذا اللقاء وصول مدرب السيتزنز الإسباني بيب غوارديولا إلى مبتغاه بعد عشر سنوات من محاولات الوصل للنهائي الحلم أي منذ أن غادر برشلونة الإسباني، حيث حاول طوال السنوات الماضية مع فريقي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي، وعلى مدار سنوات غوارديولا في إنكلترا، قدم السيتي مستويات هجومية رائعة لكنه عانى من مشكلات دفاعية كبيرة، أدت لخروجه عدة مرات من المسابقات الأوروبية، لكنه نجح في هذه النسخة بحل هذه المشكلة حيث استقبل 4 أهداف في دوري الأبطال حتى الآن.

ويملك السيتزنز ورقة قوية ويتفوق بها عن منافسيه.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب باريس سان جيرمان، بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب في حديقة الأمراء بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في ملعب الاتحاد بهدفين دون رد، أما تشيلسي فقد تأهل على حساب ريال مدريد، حيث تعادل معه بهدف لمثله في الذهاب في ألفريدو دي ستيفانو، وفاز بهدفين بلا مقابل في ملعب ستامفورد بريدج.

وستقام المباراة في ستاد دراغاو بمدينةبورتو البرتغالية، وسيسمح فقط لـ 30% من سعة الملعب بحضور اللقاء.

أرقام وإحصائيات

– إيطاليا هي أكثر دولة قامت باستضافة النهائي، بعدد 9 مرات (4 في ميلانو و4 في روما وواحدة في باري)، تأتي بعدها إنكلترا بعدد 8 مرات (7 في لندن وواحدة في مانشستر).

– فاز 22 نادياً في البطولة منذ انطلاقها عام 1955 وتمكن 12 منهم بالفوز باللقب أكثر من مرة، ويعد ريال مدريد هو النادي الأكثر تتويجاً بالبطولة بـ 13 لقباً.

– أكبر انتصار شهده نهائي البطولة القارية عام 1960 عندما حقق ريال مدريد الإسباني الفوز على أينتراخت فرانكفورت الألماني بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، وهو أيضاً الأكبر تهديفياً على مدار التاريخ.

– حسمت ركلات الترجيح 11 مباراة نهائية على مدار التاريخ، آخرها في النسخة الماضية بين ريال مدريد الإسباني ومواطنه أتليتكو مدريد، والتي حسمها الأول لصالحه بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

– فاز مانشستر سيتي بست من آخر 9 مواجهات له مع تشيلسي في جميع المسابقات، حيث تعادل مباراة واحدة وخسر مباراتين.