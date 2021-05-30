30, أيار, 2021 - 2:27 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الجيش اليمني يستهدف قاعدة خالد الجوية في السعودية

أخبار صحيفة البعث    3

استهدف الجيش اليمني مجدداً فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان إن “سلاح الجو المسير عاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة نوع قاصف كي 2 محققاً إصابة دقيقة”.

وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي رداً على استمرار العدوان والحصار السعوديين على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو اليمني المسير استهدف فجر أمس بطائرتين قاصف كي 2 قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة دقيقة.

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