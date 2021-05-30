السوريون يواصلون احتفالاتهم بفوز القائد الأسد

يواصل السوريون احتفالاتهم بفوز القائد بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، في مشهد طغى عليه الفرح الذي ارتسم على محيا كل سوري أحب الوطن وجيشه وقائده. وصدحت الحناجر هتافاً للوطن في جميع الساحات.

ففي حمص ‏شهدت ساحة الساعة الجديدة بحمص تجمعاً جماهيرياً ضم العديد من فعاليات المجتمع ‏الأهلي والفعاليات الشعبية بالمحافظة.

وحمل المشاركون في التجمع الأعلام الوطنية وصور الدكتور الأسد وهتفوا فرحاً بالنصر ‏مؤكدين أنهم اختاروا المرشح الأجدر القادر على قيادة سورية إلى بر الأمان كما تم خلال التجمع ‏تقديم عدد من اللوحات الفنية الراقصة على أنغام الأغاني الوطنية وإلقاء عدد من القصائد ‏الشعرية.

خالد دالاتي من مديرية الأوقاف قال: أتينا للمشاركة في ‏الاحتفال بنصر سورية الجديد وهذه التجمعات رسالة للعالم بأننا شعب حي أبي وصامد”. ورأت كل من هيفاء حازم وأميمة الضاهر أن الفعاليات التي عمت سورية عقب صدور نتائج ‏الانتخابات تؤكد وحدة الشعب السوري وثقته بخياره.‏ فيما اعتبر المهندس معين صالح نقيب المهندسين الزراعيين بحمص أن هذا التجمع ‏الجماهيري أعطى رسالة واضحة للعالم بأننا أصحاب سيادة واستقلال.

منتهى الشامي وإلهام الحسن عبرتا عن فرحتهما بنتائج الانتخابات التي تؤكد ثقة الشعب ‏برئيسه وتمسكه بخياره في جميع الظروف فيما أكد يونس عرابي أن فوز الدكتور بشار الأسد ‏بمنصب رئيس الجمهورية نصر كبير لسورية المقاومة.

حضر التجمع محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي ‏الاشتراكي وقائد شرطة المحافظة.

وفي حماه شهدت قرية طاحون الحلاوة التابعة لمنطقة السقيلبية بريف حماة الغربي تجمعاً جماهيرياً أكد المشاركون فيه أن فوز الدكتور الأسد هو انتصار لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حتى تبقى سورية قوية عزيزة.

وحمل المشاركون في التجمع الأعلام الوطنية ورددوا هتافات تحيي القائد الأسد مؤكدين أنهم اختاروا المرشح الأجدر القادر على استكمال مسيرة إعادة إعمار سورية.

وقال جريح الحرب ماهر علي خداج القائم على التجمع إنه يأتي ابتهاجاً بفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. هذا الفوز الذي يمثل نصراً ناجزاً على الإرهاب وداعميه وأدواته ونقطة انطلاق قوية لاستعادة سورية مكانتها المعهودة إقليمياً ودولياً”.

محمود عوض عبر عن فرحته بهذه المناسبة التي ستعم خيراً وبركة وإنجازات في سورية على مختلف الصعد.

شارك في التجمع محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي.