بدعم من مشروع (جريح الوطن) 70 جريحاً يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية

بدعم من مشروع “جريح الوطن” يتقدم الاثنين 70 جريحاً من جرحى العجز الكلي لامتحانات الشهادة الثانوية في ثماني محافظات.

ووفق بيان نشره مشروع “جريح الوطن” عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يتقدم الجرحى للامتحانات في محافظات السويداء واللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق وريفها وطرطوس ضمن مراكز تراعي وضعهم الصحي بالتنسيق مع وزارة التربية لضمان سير العملية الامتحانية بأفضل ظروف ممكنة فنياً ولوجستياً.

ويخصص المشروع حسب بيانه مستكتبين ومستقرئين للجرحى الذين لا تسمح حالتهم الصحية بالكتابة أو القراءة بشكل منفرد كما سيكون منسقو فريق “جريح الوطن” مع الجرحى صباح الغد لتقديم أي مساعدة يحتاجونها ولا سيما إيصالهم إلى قاعاتهم الامتحانية.

يشار إلى أن 32 من أصل 41 جريحاً ممن نجحوا بامتحانات الشهادة الإعدادية العام الماضي بدعم من مشروع “جريح الوطن” يتقدمون غداً الاثنين لامتحانات الشهادة الثانوية واستكمال تحصيلهم العلمي.

وبدأ اليوم 55 جريحاً تقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي بدعم من مشروع “جريح الوطن” موزعين في محافظات درعا وحلب واللاذقية وحماة وحمص وطرطوس والسويداء ودمشق وريفها.

وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى الـ 22 من حزيران المقبل للفرع العلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية وحتى الـ 20 منه للفرع الأدبي.