تربية الحسكة جاهزة لامتحانات الشهادات

الحسكة _ اسماعيل مطر

أكدت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان بأن المديرية أنجزت كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لبدء العملية الامتحانية في المحافظة. وبينت صورخان بأن عدد المراكز الامتحانية 217 مركز في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي منها 72 مركزاً لطلاب شهادة التعليم الأساسي و 145 مركزاً للشهادة الثانوية بكافة فروعها. ولفتت مديرة التربية بأنه من المتوقع أن يتقدم اليوم الأحد 13432 طالباً وطالبة لشهادة التعليم الأساسي ويوم الاثنين 11282 طالباً وطالبة إلى امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها العلمي والأدبي والشرعي والتجاري والصناعي والنسوي.