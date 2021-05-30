حصاد 67 ألف هكتار قمحاً و176 ألف هكتار شعيراً

دمشق – ميس بركات

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 67172 هكتاراً من المساحة المزروعة البالغة 1,5 مليون هكتار، حيث تم حصاد 42 ألف هكتار في حلب، و8460 هكتاراً في دير الزور، و2000 هكتار في الرقة، و3000 هكتار في إدلب، و104 هكتار في اللاذقية، و1186 هكتاراً في طرطوس، و1358 هكتاراً في الغاب، و2609 هكتارات في حمص، و6086 هكتاراً في القنيطرة، و369 هكتاراً في السويداء، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير 176141 هكتاراً من المساحة المزروعة البالغة 1,4 مليون هكتار.

وأكد حيدر أنه تم حصاد 30436 هكتاراً من محصول العدس من مساحة 110 ألف هكتار مزروعة، وحصاد 2823 هكتاراً من محصول الحمص من المساحة المزروعة البالغة 60154 هكتاراً.

ولفت حيدر أنه تم زراعة 27633 هكتاراً بمحصول القطن بنسبة تنفيذ 69 هكتاراً من الخطة المقررة، منوهاً أنه تم تمديد فترة الزراعة لمحافظتي دير الزور والرقة لغاية 25/5.