صدارة سورية لكأس العرب في الترياثلون

استطاع لاعبا منتخبنا الوطني في الترياثلون محمد ماسو، ومحمد الصباغ تحقيق إنجاز متميز في البطولة الدولية المفتوحة للترياثلون (كأس أفريقيا وكأس العرب) بإحرازهما المركزين الأول والثاني في فئة النخبة، فحصل محمد ماسو على الميدالية الذهبية، فيما نال محمد الصباغ الفضية.

البطولة التي أقيمت في مدينة ياسمين الحمامات التونسية أمس السبت شهدت مشاركة العديد من الأبطال العرب والأفارقة من كلا الجنسين، وتألف السباق من 750 م سباحة من دورة واحدة (الدورة تساوي 750 متراً)، ودراجات 19400 متر من 5 دورات (الدورة تساوي 3880 متراً)، وجري لمسافة 5 كم (الدورة تساوي 2.5 كم).

ورغم أن ما قام به اللاعبان إنجاز نوعي يحسب لرياضتنا، لكن المتابع للأداء التصاعدي للبطلين سيجد أن ما قدماه هو نتيجة طبيعية لكل ذلك الجهد والمثابرة الممزوجين بالتصميم والإرادة لتحسين سويتهما، والتمكن من رفع علمنا الغالي، فقبل شهرين تقريباً كانت مشاركتهما في كأس آسيا، عندها لم يتمكنا من إحراز أحد المراكز الخمسة الأولى، لكن خسارتهما كانت بفوارق ضئيلة جداً مع منافسين مصنفين على المستوى الدولي من اليابان، ويطمحون لحصد ميدالية في اولمبياد طوكيو هذا الصيف.

رئيس اتحاد اللعبة ناصر السيد في حديث لـ “البعث” شدد على أهمية توقيت هذا الإنجاز، وكأن لاعبينا أرادا التعبير عن مشاركتهما بأفراح شعبنا بالاستحقاق الرئاسي وتجديد عهد الوفاء للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال رفع علمنا خفّاقاً، وهو الإعلان بعودة الإنجازات العربية والدولية إلى رياضتنا تناغماً مع عودة الحياة والأمل بمستقبل أفضل.

وأضاف السيد: كلنا نعلم الأزمة التي مرت بها الرياضة حول العالم بسبب جائحة كورونا، وبعد عودة المنافسات اختلفت كثيراً سوية اللاعبين بشكل عام، وفي رياضة الترياثلون بشكل خاص، فهي تتطلب جهداً بدنياً قوياً جداً، والتقاعس عن التمرين سيؤدي إلى تراجع كبير في المستوى، لكن ما قدمه البطلان ماسو والصباغ يدل على الجهد الواضح لكل منهما خلال الأشهر الماضية في تحقيق أرقام قوية تمكنهما من المنافسة في أية بطولة على مراكز الصدارة.

سامر الخيّر