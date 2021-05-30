صناعة العرقوب تحكمها الصعوبات.. والصناعيون على موعد مع معرض خارجي

حلب- محمد ديب بظت

ثمّة صعوبات يواجهها الصناعيون في منطقة العرقوب الصناعية بمدينة حلب، حيث تستنبط من الشوارع المتصدعة والمملوءة بالحفر، مدى المقاربة في عرقلة سير الصناعي نحو طريق إنجاز مهامه وعملية إنتاجه بشكل سليم، فأصحاب المنشآت، ما صغر منها وما كبر، ينتظرون القرارات العملية التي من شأنها إعادة صناعة مدينتهم إلى ألقها.

“البعث” جالت في المنطقة والتقت رئيس لجنة العرقوب الصناعة تيسير دركلت الذي نقل الوضع القائم للصناعة ومطالب الصناعيين ومشكلاتهم، مؤكداً أن الصناعة عملية مركبة تعتمد على عدة أطراف، ولها مدخلات ومخرجات، يندرج في نطاق الأولى الطاقة والمحروقات والمواد الأولية والنقل، وينطوي تحت الأمر الآخر عملية التسويق وتصريف البضائع، وهذه الأمور المذكورة يعاني منها الصناعي على الأصعدة كافة.

ضرائب خفية

وبدأ دركلت حديثه عن الصعوبات بالإشارة إلى موضوع الطاقة الكهربائية، حيث يتمّ توصيل التيار إلى المنطقة الصناعية عشر ساعات يومياً من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء، معتبراً أنها غير كافية، ولاسيما في العمل خلال فصل الصيف، فضلاً عن موضوع المحروقات اللازم لتشغيل المعامل، إن كان لتوليد الكهرباء أو الاحتراق كالمصايغ والمحامص، على اعتبار أن المحروقات غالية الثمن، أما المازوت المدعوم فإن الصناعي “لا يتلقاه سوى شذرا”، حسب وصف دركلت الذي اعتبر أنه في الوقت الذي يسعى الصناعي لتخفيض تكلفة الإنتاج بغية وصول المنتج إلى المواطن بسعر مقبول، إلا أن هناك بعض الأمور التي تعترض ذلك الصناعي وتحدّ من إنجاز تلك العملية، ففي الوقت الذي خفض المصرف المركزي سعر الصرف بحدود 30 بالمئة لاستيراد المواد الأولية برزت مشكلات أخرى أطلق عليها دركلت مسمّى الضرائب الخفية، مثل غلاء ثمن المحروقات أو فقدانها، ما سبّب ارتفاع أجور النقل، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي والرسوم الخاصة بالأرضيات الصناعية، معتبراً أن مثل تلك الأمور لا يشعر بها المواطن، وإن تدخل المصرف وتخفيضه 30 بالمئة تلك لم تخدم الصناعي، وبالتالي ما زال المستهلك يشتري المنتج بسعر مرتفع.

ازدواجية ضريبية

واستطرد رئيس لجنة العرقوب الصناعية حديثه بأن هناك أشياء غير ظاهرة كتلك التي ذكرت أعلاه، وتتمثل في ارتفاع أجور اليد العاملة وتأمين البنزين لسيارة الصناعي وشرائه من السوق السوداء بسعر خمسة آلاف ليرة، وكل هذا يدخل في تكاليف إنتاج الصناعي، كما تساءل عن سبب عدم اعتراف الجمارك بالبيانات الجمركية للبضائع القديمة، علماً أن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة ليس لها عمر افتراضي أو صلاحية محدّدة، ومن الطبيعي أن يحتفظ بها الصناعي كالخيط والحديد والكروم وقطع الكهرباء، وعليه لا تعترف الجمارك بتلك البيانات، ولم يتوصل المعنيون إلى حلول خاصة بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن تعميم الجمارك وشملها لكل بيانات البضائع أدى إلى إيجاد المشكلة!.

واعتبر دركلت أن بعض القوانين التي صدرت قبل الحرب لا تتناسب والظرف الحالي، كقانون النظافة للمناطق الصناعية، إذ من المفترض أن يتكفل الصناعي بترحيل مخلفاته الصناعية، لكن ومع مسؤولية الصناعي تلك تفرض عليه ضريبة نظافة، معتبراً أنها أشبه ما تكون بازدواجية ضريبية، فإما أن يرحل الصناعي مخلفاته دون ضريبة نظافة، أو أن تتكفل جهة بترحيلها، ما يستوجب دفع تلك الضريبة، مشيراً إلى أن مشكلة المحروقات العامة وبعد أمكنة المكبات تأتي من ضمن العقبات التي يواجهها الصناعي.

وأبدى دركلت في الوقت نفسه أمله بقانون الاستثمار الجديد الذي أعطى أريحية للمستثمر لما يتضمنه من إعفاءات ضريبية تشمل المواد الأولية والآلات والسيارات، وإعفاءات مؤقتة ودائمة، الأمر الذي سيساهم في جذب رؤوس الأموال على أقل تقدير.

إغفال نهائي

وعن الزيارات الحكومية المتكررة لمدينة حلب، وماذا لمس الصناعيون من تغيّر، أجاب دركلت أن الصناعة والإنتاج لم يكونا ضمن أولويات الحكومة، وهذا ما توصل إليه الصناعيون من خلال عدم التجاوب مع مطالبهم، أما في الوقت الحالي فهناك نفس جديد يأمل الصناعي من خلاله خيراً، معرباً عن رغبته في أن تتشاور الجهات المعنية والوزارات المختصة مع الجهة المنتجة في سنّ القوانين كي تكون جزءاً من صناعة القرار، لأن الصناعة سلسلة واحدة ومن غير الممكن وجود خلل في أية حلقة، وهي تحتاج إلى بيئة مناسبة للاستثمار وقرارات ترعى وتحفظ الصناعي، مع أهمية وجود جهة تراقب وتتابع ما أنجزه الصناعي.

وفيما يخصّ دور غرفة صناعة حلب وتقديمها لمقترحات تقدّم إلى المعنيين، أكد دركلت وجود لجان للمناطق الصناعية ولجان تخصصية تجتمع بشكل دوري أو طارئ وترفع المذكرات الخاصة والمطالب الصناعية للجهات المعنية، وأن بعض تلك المقترحات يجري الردّ عليها والبعض الآخر تغفل نهائياً.

تميز ونوعية

وتحدث دركلت عن أن منطقة العرقوب تشمل جلّ القطاعات الصناعية لكن بنسب تمثيل مختلفة، حيث إن القطاع النسيجي يأتي في مقدمة الهرم بنسبة 45 بالمئة، ويأتي من بعده القطاع الهندسي ثم الكيميائي وأخيراً القطاع الغذائي، وما يميّز المنطقة أنها لا تحتوي فقط على معامل بل تمتد إلى وجود حرفٍ متناهية الصغر، وهذه تتمتع بمرونة أعلى وتشغل يداً عاملة أكثر ومنتجة بشكل أكبر.

وأكد دركلت جاهزية الصناعيين للمشاركة في معرض “صنع في سورية” المزمع إقامته في العاصمة العراقية بغداد خلال تموز المقبل، موضحاً أن الصناعيين يعقدون عليه الكثير من الآمال، لأن مشاركتهم لن تنحصر فقط بكثافة عرض المنتجات وإنما بنوعيتها، بهدف إيصال رسالة مفادها أن هذه الدولة التي حاربها العالم أجمع ما زالت تنتج وموجودة ولا يمكن لأحد أن يمحوها من خارطة الصناعة.