مركزان لاستلام الأقماح في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

بحث محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل مع مدير المؤسّسة السورية للحبوب المهندس يوسف قاسم ومدير فرع دمشق للحبوب المهندس محمد ديب وهاب، بحضور أعضاء لجنة تسويق الحبوب بالمحافظة، الاستعدادات والإجراءات لتأمين شراء محصول القمح بالمحافظة.

وتقرّر افتتاح مركزين لاستلام الأقماح في بلدة خان أرنبة لقرى الريف الشمالي، والثاني في قرية سويسة لاستلام القمح من فلاحي الريف الجنوبي من محافظة القنيطرة.

وأكّد المحافظ ضرورة تأمين جميع مستلزمات عملية التسويق من الأكياس ووسائط النقل المناسبة والمحروقات، وتسهيل استلام المحصول من المزارعين، ومنح شهادة المنشأ أصولاً والتنسيق بين اتحاد فلاحي المحافظة والجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية الزراعية لمتابعة محصول القمح من الحقل لبيادر الفلاحين، واستلام القمح استناداً للتعليمات الناظمة للعملية وملاحقة أي عملية للمتاجرة بالقمح ونقله دون موافقة الجهات المعنية.

وستبدأ عمليات شراء محصول القمح اعتباراً من الثاني عشر من حزيران القادم، ويتمّ استلام الأكياس من المصرف الزراعي استناداً للترخيص الزراعي، اعتباراً من الخامس من حزيران بسعر 2000 ليرة سورية للكيس الفارغ الواحد.

مدير زراعة القنيطرة المهندس أحمد ذيب أشار إلى أن فلاحي الريف الجنوبي بالمحافظة باشروا بحصاد القمح، بينما تتأخر قرى الريف الشمالي لمنتصف شهر حزيران، مؤكداً أن كثيراً من الفلاحين يقومون بالحصاد يدوياً لقلة مساحات الحيازات الزراعية، ويوجد بالمحافظة حصادتان فقط تعملان بريف القنيطرة الجنوبي.

يُشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة القنيطرة بعلاً ورياً، تبلغ /٧٨٨٨/ هكتاراً والإنتاج المتوقع يبلغ /٣٥٠٠/ طن.

وفي سياق متصل، بدأ مزارعو الكرز جني بساتينهم من الكرز والذي تتركز زراعته في قرية حضر ومزارع الأمل بمساحة قدرها /٩٠٠٠/ دونم. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الذي يسوّقه الفلاحون إفرادياً /١٣١٧/ طناً.