مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية يهنئ الرئيس الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أرسل مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي برقية تهنئة إلى السيد الرئيس بشار الأسد هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في البرقية التي نشرتها وكالة ارنا الإيرانية للأنباء اليوم “أتقدم بخالص التهاني على نجاحكم مجدداً بكسب ثقة الشعب السوري العظيم في هذه الظروف الحساسة” معتبراً أن هذا النجاح هو نجاح لكل محور المقاومة.

وأضاف ولايتي في برقيته ” الشعب الإيراني يعتبر نفسه شريكاً بهذا النجاح الكبير الذي يعد صفعة قوية للإرهاب وداعميه ” معرباً عن التمنيات بمزيد من النجاح والعزة والرفعة للشعب والدولة السورية