٢٤١٠١ تلميذ يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تقدّم اليوم إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في محافظة اللاذقية ٢٤١٠١ تلميذ وتلميذة توزعوا على 207 مراكز امتحانية مجّهزة وموزعة على مناطق المحافظة منها مركز صحي وآخر في السجن المركزي ومركز للإعدادية الشرعية. وخلال جولته على عدد من المراكز الامتحانية ذكر مدير التربية عمران أبو خليل أن مديرية التربية وفّرت كافة الترتيبات والمستلزمات المتعلقة بامتحانات الشهادات العامة لهذا العام وشملت زيارة مدير التربية عدداً من المراكز الامتحانية في مدارس الشهداء: يوسف العظمة – حمزة صقر – عماد الدين ديب واطمأن على حسن طباعة ورقة الأسئلة ووضوحها وشموليتها وتنوعها ومراعاتها كافة المستويات وتأكد من تأمين الأجواء الامتحانية الصحية الهادئة والمريحة للأبناء الطلبة.

وكانت مديرية التربية قد أنجزت كافة الاستعدادات الكفيلة بتأمين انطلاق امتحانات الشهادات العامة ضمن أجواء صحية هادئة ومريحة.