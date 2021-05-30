43073 تلميذاً وتلميذة يتقدمون لامتحانات التعليم الأساسي في حلب

حلب- معن الغادري

بيّن مدير التربية بحلب إبراهيم ماسو أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادات العامة بلغ /71165/ طالباً وطالبة موزعين على /512/ مركزاً امتحانياً، منها /66/ مركزاً في الريف المحرر (دير حافر- مسكنة- الخفسة- ريف الباب- إعزاز- والسفيرة)، موضحاً أن عدد التلاميذ المتقدمين لامتحان شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بلغ /43073/ تلميذاً وتلميذة، وعدد المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها /28092/ طالباً وطالبة، لافتاً إلى أنه تمّ توزيع الطلاب الوافدين من المناطق خارج السيطرة والبالغ عددهم /6868/ على /28/ مركزاً للإقامة مزودة بالكهرباء والماء والسلل الصحية والغذائية وتقديم الدعم النفسي والدروس والمراجعات لهم عن الفاقد التعليمي، مضيفاً أنه تمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا السياق تفقّد أمين فرع الحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب صباح اليوم سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في يومها الأول، حيث شملت الجولة مركز مدرسة المأمون، والمركز الصحي، ومركز ثانوية التجارة الأولى للبنات.

ولفت أمين الفرع إلى أهمية الإجراءات التي تمّ اتخاذها لحسن سير العملية الامتحانية، وتأمين المستلزمات لتوفير الأجواء المناسبة والمريحة للتلاميذ والطلاب لتمكينهم من جني ثمار تعبهم وجهدهم ومواصلة طريق العلم والمعرفة.

فيما نوه المحافظ خلال تفقد المركز الصحي الذي يضمّ عدداً من جرحى الوطن بالعزيمة والإرادة التي يمتلكها الجرحى ومثابرتهم لتحقيق طموحهم والاستمرار في التحصيل العلمي ومساهمتهم في بناء الوطن، وتمنيا لهم النجاح والتوفيق.