جمبازنا يخطف فضية كأس العالم برشاقة

يعيش بلدنا فترة هي الأجمل منذ سنوات على الصعيد الرياضي، تزامناً مع الأفراح الشعبية بانتخاب سيد الوطن الدكتور بشار الأسد رئيساً، حيث تتوالى الإنجازات لأبطالنا الرياضيين في مختلف الألعاب ضمن مشاركاتهم الخارجية، فأضحى نشيدنا الغالي يسمع عند كل تتويج، وآخر هذه التتويجات حصد لاعبنا ليث النجار الميدالية الفضية على جهاز طاولة القفز في بطولة كأس العالم للجمباز.

رئيس اتحاد اللعبة محمد حبوباتي أكد لـ “البعث” على أهمية هذا الإنجاز كونه أتى بعد غياب طويل عن المشاركات والبطولات الخارجية، ليكون الخطوة الواثقة في أول الطريق لإعادة اللعبة إلى عهدها السابق.

وأشار حبوباتي إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير جداً من قبل المنظّمين والاتحاد الدولي، وكذلك من المشاركين كونها السبر الأخير لاستعدادات اللاعبين المشاركين في اولمبياد طوكيو، مضيفاً: الفارق الفني والبدني بدا ضئيلاً بين لاعبينا ومنافسيهم في البطولة التي شهدت مشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثّلون 16 دولة، ما يعطينا أملاً كبيراً بحضور الجمباز في الألعاب الأولمبية القادمة، فنحن نمتلك الخامات الواعدة، والكل لديه التصميم والإرادة للوصول إلى منصات التتويج، ولولا ذلك ما نجحنا في مساعينا خلال الأشهر الماضية في ترتيب البيت الداخلي، والتركيز على الفئات العمرية، وأخيراً تأهيل المنتخبات القادرة على تشريف بلدنا بأفضل النتائج في كل المشاركات.

يشار إلى أن بعثة منتخبنا تألفت من اللاعبين: ليث النجار، وسهيل الكردي، حيث كان لاعبنا النجار قد تأهل إلى التصفيات النهائية على أجهزة الحركات الأرضية، وطاولة القفز، والمتوازي، بينما لم يتمكن الكردي من متابعة المشاركة في البطولة بسبب إصابته على جهاز الحلق.

سامر الخيّر