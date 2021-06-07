جولة تفاوضية لإدارة الحرية.. والكشف عن هوية مدرب فريق الكرة يتأجل

حلب- محمود جنيد

أرجأت إدارة نادي الحرية اجتماعها الدوري المقرر يوم أمس الأحد ليتسنى حضور كامل أعضاء الإدارة الذين اعتذر بعضهم عن الحضور لأسباب وظروف خاصة، وبالتالي فإن البت بموضوع تعيين مدرب الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني المعاون تأجل لحين انعقاد اجتماع الإدارة بكامل طاقمها المتوقع يوم غد للمشاركة في اتخاذ القرار بصورة مؤسساتية.

وفي سياق الحديث عن فريق كرة القدم الأول بالنادي فقد قررت إدارة النادي حسم نسبة 50% من بقية المستحقات المادية للاعبي فريق رجال كرة القدم المتعاقد للموسم المنقضي بعد دراسة تقرير مدرب الفريق رضوان الأبرش، ونتيجة لهبوط مستوى اللاعبين، وتدني مستواهم الفني والانضباطي والتكتيكي والبدني، واستهتارهم بالمباريات التي كانت متبقية في نهاية الموسم، ما أدى الى هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى.

رئيس النادي نور الدين تفنكجي بيّن لـ “البعث” أن معظم اللاعبين الذين رفعوا شكواهم إلى اتحاد كرة القدم بخصوص التأخر بصرف مستحقاتهم المادية المتبقية من عقودهم وهم: (غيث عويجة، حسام الدين الشوا، عبد الملك حلبية، حسن مصطفى، عبد المعطي كياري)، تخلّفوا عن الاجتماع المقرر يوم السبت الماضي مع اللجنة التي شكّلتها الإدارة بخصوص التفاوض معهم فيما يخص ما تبقى من مستحقاتهم المالية، باستثناء محمد الحسن، وعبد الله نجار، ما دعا الإدارة لتمديد الفترة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ورفع كتاب بهذا الخصوص إلى اتحاد كرة القدم.

من جهة أخرى تخوض إدارة نادي الحرية اليوم الاثنين معركة تفاوضية أخرى مع مستثمر أحد المواقع المستثمرة بناء على تعاميم رئاسة مجلس الوزراء، والمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، بهدف تعديل القيمة الاستثمارية للبقعة التي يشغلها من 60 مليوناً إلى قيمة عادلة توازي الأسعار الرائجة، وأفصح رئيس النادي بأن النسبة التي ستطلب الإدارة رفعها هي 100% ليصبح المبلغ السنوي للاستثمار 120 مليون ليرة.