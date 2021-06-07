طموحات متجددة لكرة الجيش بعد التعاقد مع عزام

بدأت كرة نادي الجيش تعد العدة للموسم المقبل مبكراً، حيث من المقرر أن ينطلق التحضير خلال الأيام المقبلة بقيادة كادر شاب عبر التعاقد مع المدرب أحمد عزام، مدير الفريق المقدم أيهم الباشا كشف لـ “البعث” أن المفاوضات مع المدرب عزام بدأت منذ أن ترك مهمته في تدريب كرة الكرامة، وتم الاتفاق معه مؤخراً بشكل نهائي على كافة التفاصيل لقيادة الفريق الموسم المقبل وفق إستراتيجية وخطة عمل وضعها المدرب، وتتضمن عدة طلبات من ضمنها إمكانية التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم بعض المراكز التي افتقدها الفريق الموسم المنصرم، وذلك للعودة لمنصات التتويج التي ابتعد عنها الفريق في الموسمين الماضيين.

وشكر الباشا الكادر التدريبي الذي أشرف على الفريق في الموسمين الماضيين، وعلى رأسهم المدرب رأفت محمد الذي نجح بتحقيق نتائج مرضية من خلال مزيج بين لاعبي الخبرة والشباب، مبيّناً في الوقت نفسه أن شح الإمكانات المادية هو الذي أثر على نتائج الفريق، خاصة أنه فقد ما يقارب 12 لاعباً قبل انطلاق الموسم الماضي.

وأضاف الباشا: لجنة كرة القدم بالنادي بدأت عملها واتصالاتها لضم عدد من اللاعبين لصفوف الفريق، وفي مقدمتهم الهداف التاريخي للنادي محمد الواكد الذي تمت إعارته لفريق العهد اللبناني ليشارك معه في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، إضافة لتجديد التعاقد مع بقية اللاعبين، وستتم إعادة عدد كبير من اللاعبين المعارين للأندية، والاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا جدارتهم في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكوّن من: المقدم أيهم الباشا مديراً للفريق، أحمد عزام مدرباً، رائد كردي ويامن شبلي مدربين مساعدين، راكان عرابي مدرب حراس المرمى، يوسف مرقا معداً بدنياً، علي السلوم إحصائياً، علاء منصور مديراً إدارياً، محمد الخطيب منسقاً إعلامياً.

عماد درويش