في تصريح خاص لـ “البعث”.. مدرب تشرين الجديد يعد جماهيره بالألقاب

اللاذقية- خالد جطل

في أول تصريح بعد ساعات من إعلان التعاقد معه، أكد الكابتن طارق جبان مدرب فريق تشرين الجديد في تصريح خص به “البعث” أن الاتفاق لقيادة البحارة تم بسلاسة ودون أية صعوبات، موضحاً أن تشرين فريق بطولات، ويمتلك ثقافة الألقاب، ما يجعل القادم أصعب، حيث سيكون الطموح الحفاظ على ما وصل إليه الفريق، إضافة للمنافسة على لقبي السوبر والكأس.

وأضاف جبان: جميعنا سننظر للأمام لتحقيق البطولات والألقاب المحلية والتفوق خارجياً، المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، خاصة من خلال ما لمسته من تعامل حضاري للإدارة، وتكاتف الجميع لدعم النادي وتحقيق آمال الجماهير، ومنذ لحظة توقيعي أجد نفسي من أبناء نادي تشرين، وأنا مطالب بزرع البسمة على شفاه مشجعيه، تنتظر الفريق استحقاقات مهمة أولها دورة تشرين الكروية التي ستكون أولى المحطات الاستعدادية، والفوز بلقبها سيشكّل حافزاً مهماً للاعبين قبل دخول موقعة كأس السوبر مع الجار جبلة.

وكشف جبان أن تشرين كما باقي الفرق ربما يفقد بعض لاعبيه للاحتراف الخارجي، ما سيضطره للتعاقد مع بعض اللاعبين لسد الفراغ، موضحاً أن الأمور مشجعة للعمل كون الفريق يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين الذين يشكّلون عموداً فقرياً للفريق بمختلف المراكز، ووجّه جبان شكره لجماهير تشرين للحفاوة التي قابلوه بها، وتمنى أن يكون على قدر الثقة التي منحوه إياها، وأن يتم التكاتف لتحقيق البطولات، وختم بتوجيه الشكر للمدرب السابق ماهر البحري ومساعديه لما قدموه للفريق، وتتويجه باللقب لموسمين متتاليين.