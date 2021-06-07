منتخب سورية يفوز على غوام بثلاثية في تصفيات آسيا

حقق المنتخب السوري فوزًا مستحقًا على نظيره غوام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثاني من مرحلة المجموعات بتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ثلاثية المنتخب السوري جاءت عن طريق كل من مارديك مارديكيان بواقع هدفين في الدقيقتين 6، 90، ومحمود المواس في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة، فيما يتذيل منتخب غوام مجموعته بدون أية نقاط.

ويحل منتخب الصين في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وسيخوض المنتخب الصيني مباراته في الجولة ذاتها أمام نظيره الفليبيني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين.