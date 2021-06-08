إخماد 8 حرائق بالقنيطرة خلال الشهر الجاري

القنيطرة- محمد غالب حسين

أخمد عناصر فوج إطفاء القنيطرة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الدفاع المدني ومديرية الزراعة بالقنيطرة، خلال الشهر الجاري ثمانية حرائق اقتصرت أضرارها على الماديات.

وأوضح قائد فوج إطفاء القنيطرة العقيد فراس سمارة أن عناصر الفوج، بالتعاون مع الأهالي، تمكنوا من السيطرة على حريق نشب في أرض مزروعة بمحصول القمح في قرية سويسة بالريف الجنوبي من المحافظة، أدى إلى احتراق نحو /8/ دونمات من حقول القمح، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الحقول المجاورة.

وأشار سمارة إلى أنه تم إخماد خمسة حرائق أخرى نشبت في أراض رعوية في بلدات: خان أرنبة وجبا والكوم والصمدانية الغربية، إضافة لحريقين طالا أشجار زيتون، ومحصول البيقية، والأشجار الحراجية بمساحة 13 دونماً في بلدة خان أرنبة، وهذه الحرائق شبه اليومية تستدعي من لجنة الحرائق بالمحافظة التشدد بجهوزية الجهات المعنية بالحرائق، مراقبة وإعلاماً وإخماداً، لأن الحرائق المندلعة تسببت بأضرار كبرى بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.