استشهاد يمني وإصابة 20 بقصف للتحالف العدوان السعودي

استشهد يمني بنيران حرس الحدود السعودي على منطقة الرَّقْو في مديرية مُنَبِّه الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن، وأفاد مصدر محلي يمني باستمرار القصف المدفعي والصاروخي السعودي على مديرية شدا الحدودية.

وأصيب 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال بقصف مدفعي لقوات تحالف العدوان السعودي على منطقة الداعي بمديرية دَمْت شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد المصدر برصد 82 خرقاً جديداً للتحالف في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً شن طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية 9 غارات على مناطق التُّحَيْتا وكيلو16 وشارع الخمسين جنوب وشرق الحُدَيْدَة، كما استهدفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ110 قذائف مدفعية.

وطال القصف الجوي للتحالف السعودي بـ17 غارة جوية مديرية صِرواح غربي محافظة مأرب شمالي شرق اليمن في ظل استمرار المواجهات وتبادل القصف الصاروخي والمدفعي في مناطق متفرقة من المديرية، كما استهدفت مقاتلات التحالف بـ3 غارات منطقة بني حسن في مديرية عَبْس بمحافظة حَجَّة غرب اليمن.

تأتي هذه الإعتداءات في ظل حصار تشنه قوى تحالف العدوان على اليمن، بالإضافة الى عمليات قرصنة سفن الوقود المتجهة الى اليم، من قبل التحالف السعودي.

في سياق متصل، أكّدت مصادر سياسية يمنية اليوم الثلاثاء أن الوفد الُعماني ناقش في لقاءاته مع قائد أنصارالله السيد عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، الملفات الأساسية والجوهرية لناحية وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية.

وأشارت المصادر إلى أن صنعاء أكّدت للوفد العماني “ضرورة فتح مطار صنعاء، ورفع الحصار عن ميناء الحُديدة، وضمان تدفّق السلع والخدمات إليه، من دون قيود أو شروط، كمبادرة حسن نية وخطوة تمهيدية للوصول إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة”.

وأوضحت المصادر أن “لا نتائج معلنة للقاءات الوفد العماني مع السيد الحوثي والمشاط”، وكشفت أنه “تمّ البحث في اللقاءين بالرسائل المتعلّقة بالقضايا الإنسانية والجهود العمانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من جرّاء الحصار والعدوان الأميركي السعودي”.