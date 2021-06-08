الاحتلال يواصل مخططه التهويدي في القدس.. ويقتحم مخيماتٍ وبلداتٍ في الضفة

في إطار مسلسل اعتداءاتهم اليومي على المسجد الأقصى، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وذلك لفرض أمر واقع على الفلسطينيين فيما يخص تهويد مدينة القدس وتهجير سكانها والاستيلاء عليها.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

وفي القدس المحتلة أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، حيث ذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة شعفاط وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.

من جهة أخرى أصيب ثلاثة أسرى فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها معتقل “مجدو”.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال اقتحمت المعتقل واعتدت على الأسرى ونكّلت بهم وأطلقت الرصاص عليهم ما أدّى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدتي بيت ايبا غرب نابلس وبيت ريما شمال غرب رام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت سبعة منهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس 17 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب نابلس.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت تنديداً بمخطط الاحتلال شق طريق استيطاني على أراضي بلدتي بيتا وحوارة جنوب نابلس ما أدّى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نظم عشرات الفلسطينيين اليوم وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن المشاركين في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم شدّدوا على ضرورة استمرار دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من الاحتلال الذي يضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته بحقهم والإفراج عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال الذين باتت حياتهم مهدّدة بالخطر وسط إهمال طبي متعمّد بحقهم.

وفي غزة، جدّدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة.

وذكرت وكالة معا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال القطاع ما اضطرهم إلى العودة إلى الشاطئ.

وتتعمّد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعدّ مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ سنوات.