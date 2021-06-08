السورية للتجارة تنفي بدء التسجيل لدورة مقننات جديدة

دمشق- ريم ربيع

نفى مدير المؤسّسة السورية للتجارة أحمد نجم في اتصال مع “البعث” صدور أي تعليمات لبدء التسجيل للحصول على المواد التموينية لدورة التوزيع الجديدة، مؤكداً أن منافذ بيع وصالات المؤسسة مستمرة ببيع المخصّصات من السكر والرز عن الدورة الماضية لمن لم يستلمها بعد، إما عن طريق الصالة المخصّصة في حال وصول الرسالة، أو عبر السيارات الجوالة إن لم تصل.

وكانت المؤسسة قد مدّدت دورة التوزيع التي بدأت في منتصف شباط إلى شهر أيار، ثم إلى 7 حزيران، وهي مستمرة حتى اليوم لضمان وصول المخصّصات لجميع المواطنين.