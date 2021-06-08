الشعب الجمهوري: أردوغان نشر الفساد وتحالف مع المافيا

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل المسؤولية عن نشر الفساد والفقر في تركيا مشيراً إلى تحالفه مع عصابات المافيا ليحكم من خلالها البلاد بعد سيطرته على مؤسسات الدولة.

وقال كليتشدار أوغلو خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه إن أردوغان دمر كل شيء ولم يعد للمواطن أمان، والعصابات تجول في كل مكان فضلاً عن انتشار الفساد والنهب والفقر بسبب سياساته وعصاباته.

وأضاف كليتشدار أوغلو أن اعترافات زعيم المافيا سادات بكر كشفت عن تورط أردوغان ومن حوله بقضايا فساد خطيرة على جميع المستويات مشيراً على وجه الخصوص إلى تورطه بإرسال الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية لافتاً إلى أن غالبية الشعب التركي بات يعي حقيقة هذا النظام الذي حول تركيا إلى مستنقع قذر وخطير.

وكان زعيم المافيا التركي سادات بكر أكد في مقاطع فيديو نشرها مؤخراً تورط النظام التركي والحلقة المقربة منه ولا سيما زوج ابنة شقيق أردوغان بإرسال السلاح إلى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في سورية إضافة إلى فسادهم المستشري وتورطهم في جرائم خطيرة بما فيها القتل وتجارة المخدرات.