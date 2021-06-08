“الصناعة” تعتمد هياكل وظيفية لتقليص المديريات الإدارية لصالح الفنية

دمشق- بشار محي الدين المحمد

استعرض وزير الصناعة زياد صباغ مع المديرين المركزيين استمارات قاموا بإعدادها وفق نماذج حددتها وزارة التنمية الإدارية تتعلق بالوصف الوظيفي لكافة الوظائف والملاكات والهياكل والبنى الوظيفية ضمن الإدارات المركزية للوزارة، تنفيذاً للبرنامج كخطوة أساسية في إعادة هيكلة الوزارة.

وأكدت مدير التنمية الإدارية في وزارة الصناعة لميس كامل في تصريح لـ “البعث” أن المشروع المقترح للهيكلة الجديدة تضمن الالتزام بالنماذج الموحدة التي أقرتها وزارة التنمية لاختصار عدد المديريات التي تصل إلى 12 إلى 7 مديريات فقط، وخاصة الإدارية منها التي تعاني من تضخم على حساب المديريات الفنية التي تعنى بتنظيم القسم الأكبر من نشاطات منشآت ومديريات وزارة الصناعة التي يغلب عليها الطابع الإنتاجي لا الخدمي، وتم توجيه كافة المعنيين لإبداء الملاحظات في اعتماد الهياكل الوظيفية الجديدة ومراكز العمل في كل مديرية، كما أكدت كامل أنه سيتم عرض ومناقشة تلك الهياكل لتعديلها أو إقرارها في مؤتمر سيعقد قريباً بحضور كافة الوزارات، باستثناء وزارات: المالية، والإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان التي كانت سبّاقة في إقرار الهياكل التنظيمية وفق الصيغ الجديدة، كما تمت مراجعة آلية عمل الدورة المستندية التي تم تطبيقها في وزارة الصناعة خلال الأشهر الماضية، وعمليات الأرشفة الفورية، والتأكيد على أهمية متابعة وتوثيق مراحل عمل اللجان المشتركة مع الوزارات والجهات الأخرى، مع تحديث بيانات عمل هذه اللجان بشكل مستمر.