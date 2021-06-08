المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على جوباس وداديخ بريف إدلب

انفجرت عبوة ناسفة زرعت بسيارة في مدينة عفرين المحتلة شمال غرب حلب دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة خاصة مركونة في حي المحمودية في مدينة عفرين التي تحتلها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي انفجرت ما تسبب باحتراق السيارة وأضرار مادية في مكان الانفجار.

في سياق متصل، اعتدت المجموعات الإرهابية بالقذائف على قريتي جوباس وداديخ المحررتين في ريف إدلب الشرقي.

وذكرت مصادر محلية في حماة أن “التنظيمات الإرهابية أطلقت عدداً من القذائف الصاروخية على محيط قريتي جوباس وداديخ المحررتين بريف إدلب الشرقي ما تسبب بأضرار مادية في الأراضي الزراعية.

إلى ذلك، انفجر لغم من مخلفات الإرهابيين بحصادة زراعية في محيط قرية الجبين أقصى ريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى عطبها.

وذكر مراسل سانا في حماة أن لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر أثناء قيام حصادة زراعية بجني محصول القمح من حقول قرية الجبين في منطقة محردة أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة ما تسبب بأضرار كبيرة فيها.

وذكر المراسل أن انفجار اللغم تسبب بحريق بسيط في المكان تمت السيطرة عليه من قبل الأهالي.