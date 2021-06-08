تنافس قوي لشطرنج السويداء بتواجد المخضرمين

السويداء- زياد عامر

استضاف نادي شقا الرياضي بطولة محافظة السويداء المفتوحة للشطرنج السريع (رابيد)، وذلك بالتعاون مع نادي مدد للشطرنج، وسط مشاركة 82 لاعباً ولاعبة من أندية: (شقا، الرحا، الثعلة، شهبا، العمال، قنوات، الغارية)، كما لفتت الأنظار مشاركة رئيس الاتحاد الفلسطيني صلاح الدين أسعد.

رئيس اللجنة الفنية في المحافظة المهندس رفعت خضر أثنى في حديث لـ “البعث” على الاستضافة والتنظيم وحضور المستوى الفني القوي، مبيّناً أن ما زاد البطولة جمالاً هو حصول الأبطال الثلاثة الأوائل بفئة المخضرمين على النقاط نفسها، فتم حسم الترتيب بفارق الجداءات.

وأشار خضر إلى أن الحضور في فئة الشباب كان مبشّراً، حيث لم تتجاوز أعمار الثلاثة الأوائل الـ 17عاماً، مع وجود أسماء واعدة، إضافة للمتوّجين بفئة الشباب أمثال: كريم هنيدي، وديانا ذيب.

يذكر أن نتائج البطولة في فئة المخضرمين شهدت تتويج إحسان كنعان بالمركز الأول، تلاه علاء علم الدين، ثم باسل العسافين بالمركز الثالث، وفي فئة الشباب فاز بالمركز الأول تيم الشوفي، تلاه حازم الحاج، وعدنان الحاج في المركز الثالث.