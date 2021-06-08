رسالة الرمق الأخير “السكر أحلى من الرز”

السويداء- رفعت الديك

يتجه العديد من المواطنين لإلغاء مادة الرز ضماناً للحصول على مادة السكر، بعد فقدان الأمل بوصول رسالة استلام المادة، مؤكدين أن “استلام السكر أحلى من فقدان السكر والرز” على حدّ تعبيرهم!.

وحمّل المواطنون المؤسسة السورية للتجارة مسؤولية عدم حصولهم على المادة بسبب ضعف الإدارة والتخبّط في اتخاذ القرارات المناسبة، مطالبين بتوزيع المادة بشكل شهري وتحديد المخصّصات حسب الكميات المتوفرة لديهم لضمان وصولها لكل المواطنين.

وبيّن مدير فرع السورية للتجارة في السويداء مأمون أبو حسون أن كمية المواد الموزعة من مادتي السكر والرز عن أشهر شباط وآذار ونيسان بلغت ٢٣٠٠ طن من أصل ٢٤٠٠ طن احتياج المحافظة حسب عدد البطاقات الموزعة والبالغة ١٣٢ ألف بطاقة بنسبة توزيع وصلت إلى ٩٢%، أي أن عدد الذين لم يستفيدوا من المواد يصل إلى ١٠ آلاف أسرة، علماً أنه يوجد عدد كبير من البطاقات غير المفعلة، وأشار أبو حسون إلى أن المشكلة الأساسية هي بعملية التوزيع والنقص في مادة الرز، إضافة إلى مشكلة ثانوية وهي سوء استخدام البطاقة أو عدم المعرفة من بعض المواطنين وهذا يربك عملية التوزيع.