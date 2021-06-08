مدرسة كروية لنادي الجهاد في عامودا لاستقطاب المواهب

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

عبّر عدد من خبرات نادي الجهاد عن إعجابهم وتقديرهم لخطوة ناديهم بافتتاح مدرسة كروية في بلدة عامودا، مؤكدين على قيمتها وأهميتها، خاصة في الوقت الحالي، فالبلدة تبقى إحدى المناطق في محافظة الحسكة الغنية بالمواهب الكروية، حيث وصفت الخطوة بالمهمة جداً لمسيرة نادي الجهاد في المرحلة القادمة.

رئيس نادي الجهاد الدكتور ريبر مسور أكد لـ “البعث” أن قرار مجلس إدارته بافتتاح مدرسة كروية في عامودا يهدف لتعزيز الفئات العمرية في النادي بالمواهب والنجوم، واستثمارها بالشكل المناسب لتكون عوناً لفرق النادي، مضيفاً: بحكم القرب الجغرافي بين القامشلي وعامودا فقد كانت البلدة رافداً للنادي بلاعبين متميزين على مر سنوات طويلة، لكنها توقفت لظروف قاهرة، وحالياً تم افتتاح مدرسة كروية لمختلف الأعمار، وقدم تانادي كخطوة أولى كافة المستلزمات والتجهيزات الرياضية التي تحتاجها المدرسة، وهناك كادر فني وإداري من خيرة الكوادر سيشرف على الفرق، وسيكون التواصل بشكل يومي مع المدرسة وكادرها ومن يتدرب فيها للوقوف على تطور الصغار وتنمية المواهب، وتقديم الدعم بشكل دائم.