مصادرة 5 آلاف ليتر مازوت زراعي و 3 أطنان أسمدة

حلب- معن الغادري

صادرت دوريات حماية المستهلك (5) آلاف ليتر مازوت من أحد المستودعات الموجودة في ناحية “عران”- منطقة الباب في (ريف حلب الشرقي) كان معداً للإتجار به، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسمدة قدرت بحوالي 3 أطنان كانت مخبأة في أحد المستودعات في المنطقة نفسها، وقد تم تسليم الكميات المصادرة إلى مديرية الزراعة بحلب أصولاً، وتنظيم الضبوط القانونية، وإحالة المرتكبين إلى القضاء، كما تم تنظيم ضبوط حيازة مواد مجهولة المصدر في عدد من المحال التجارية في أحياء: سيف الدولة والأكرمية والفرقان، وهي عبارة عن مواد مزيلة للتعرق وكريمات متنوعة وشامبو، وغيرها من المواد التجميلية.

وكانت دوريات حماية المستهلك نظمت خلال اليومين الماضيين 26 ضبطاً تموينياً تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير شراء وبيع مواد غذائية مكشوفة وغير مطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس أحمد سنكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم تنظيم ضبوط بحق أصحاب المولدات في حيي الملعب البلدي والزهراء لتقاضيهم أجوراً زائدة، وعدم تقيدهم بالتعليمات الناظمة لعمل الأمبيرات، وتنظيم ضبوط بحق عدد من الأفران بسبب نقص الوزن، وعدم مطابقة معايير جودة صناعة الرغيف.

وذكر سنكري أن دوريات حماية المستهلك تواصل رقابتها المشددة على كافة الأسواق لضبط حالات الغش، وهي تتعاطى مع أية شكوى ترد من المواطنين بمسؤولية وإيجابية، وتتم معالجتها فوراً.