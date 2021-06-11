أوزبكستان.. اعتقال 14 شخصاً حاولوا الانضمام إلى الإرهابيين في سورية

اعتقلت قوات الأمن في أوزبكستان 14 شخصاً حاولوا الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة داخلية أوزبكستان في بيان اليوم أن منتسبي وزارة الداخلية وهيئة أمن الدولة ألقوا القبض على 14 شخصاً في محافظة سمرقند “وقعوا تحت التأثير الأيديولوجي” لمجموعات إرهابية موجودة في سورية وكانوا يعتزمون الانخراط في صفوفها.

وتفيد معطيات أجهزة الأمن الأوزبكية أنه تواترت في الآونة الأخيرة محاولات تنظيمات متطرفة مساندة الإرهابيين في سورية والانضمام إليهم.