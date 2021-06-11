الأزمة تتفاقم.. لبنان من دون صيدليات

التزمت الصيدليات في لبنان، اليوم الجمعة، بتنفيذ قرار الإضراب الذي دعا اليه تجمع أصحاب الصيادلة، والمقرر أن يستمر حتى يوم الأحد القادم، احتجاجا على ما آلت اليه اوضاع الدواء.

ودعا التجمع إلى “أوسع حشد ممكن لمطالبة المسؤولين في الحكومة بوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم، بعدما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال”.

ولفت التجمع إلى أنه سيقوم بعد ذلك “بتحركات تصعيدية أخرى تتناسب مع الواقع المزري، الذي أوصلنا إليه من يفترض أنهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه صحة الناس وأمنهم الصحي والغذائي”، معلنا أن ” مخزون حليب الأطفال نفد بالكامل، في حين نجده متوفرا على صفحات التواصل الاجتماعي وبأسعار مضاعفة، ما يدل على أن هناك من يحتكره بالتعاون والتنسيق مع بعض التجار أو من يعمل معهم”.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن معظم الصيدليات في مختلف محافظات لبنان أقفلت أبوابها، إلا أن عددا ضئيلا خرق هذا الإقفال.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن نسبة الالتزام بالإضراب في بيروت بلغت 80%، مبينة أن الإضراب لم تتم الدعوة إليه من قبل نقيب الصيادلة، غسان الأمين، بسبب الحائل القانوني الذي يمنع نقيب الصيادلة من الدعوة إلى الإضراب، إلا أنه أعلن تضامنه مع التحرك.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الاتصالات الحكومية في لبنان “أوجيرو” عن توقف خدماتها في عدة مناطق بسبب الضغط الكبير على مولدات الطاقة الخاصة بها، وذلك بسبب ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي. وأوضحت “أوجيرو” في تغريدة عبر “تويتر” أن المناطق التي تأثرت مباشرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: كفرحتا، كفريا وضهر لاسين وعنايا ولحفد وزفتا، بالإضافة إلى النميرية والدامور، المشرف وخلدة”. وأكدت أن فرقها “تعمل وبكل جهودها على إصلاح الأعطال الطارئة، إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت”.

ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة نداء لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج المنظمة للمستوطنات البشرية (الموئل) ميمونة محمد شريف، عبر فيه عن تطلع بلاده لدعم الهيئة الأممية والدول الشقيقة والصديقة للخروج من الضائقة التي يعيشها لبنان. جاء ذلك خلال لقائه في قصر بعبدا بميمونة محمد شريف ورئيسة البرنامج القطري لموئل الأمم المتحدة، تاينا كريستيانسن ومدير المكتب التنفيذي نيل خور والممثل الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في العالم العربي عرفان علي، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.