انطلاق مهرجان المحبة والوفاء في قلعة حلب

حلب – معن الغادري

انطلقت على مدرج قلعة حلب فعاليات مهرجان المحبة والوفاء والذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة حلب احتفاء بفوز السيد الرئيس بشار الأسد بولاية دستورية جديدة، حيث أقيم مساء اليوم حفلاً موسيقياً للمايسترو (طاهر مامللي) وأوركسترا “أورفيوس”. وقدمت الفرقة بقيادة الموسيقار مامللي مجموعة من المقطوعات الموسيقية لعدد من الموسيقيين المعروفين، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الكلاسيكية وذات الطابع الطربي.

وعكس الحفل بمعزوفاته وأوتاره وأداء فنانيه قيمة الفن الراقي ورسالته الثقافية في لقاء فريد جمع اللحن الراقي والكلمة السامية التي اخترقت القلوب دون استئذان فرسمت الأمل والمستقبل لمجمتع صنع الحضارة وأبدع.

ويستمر المهرجان فعالياته يوم غدٍ السبت بإقامة حفل غنائي يحييه الفنانون: (يزن رشيد ووديع شمس الدين ورشيد نجار) والفرقة الموسيقية بقيادة “أنس ناشد” بالاشتراك مع فرقة “كارني” للرقص الشعبي.

وتختتم فعاليات المهرجان مساء الأحد بأمسية طربية للفنان (شادي جميل) والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو “حمدي الشاطر”.