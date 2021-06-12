إزالة / ١٢ / مخالفة بناء وبرامج وخطط جديدة لتحسين الواقع الخدمي

حلب – معن الغادري

ناقش رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي مع مديري المديريات الخدمية والمركزية في مجلس المدينة خطط العمل والسبل الكفيلة للنهوض بالواقع الخدمي في المدينة.

وشدد مدلجي على ضرورة التقيد بمعايير جودة العمل ورفع وتيرة الأداء وتوظيف كل الطاقات المادية والبشرية المتوفرة لتحسين البيئة الخدمية، وإنجاز المشاريع المقررة خاصة ما يتعلق منها بتزفيت الشوارع الرئيسية والفرعية وصيانة الأرصفة والأردفة والجزر الوسطية والدوارات والساحات والحدائق والاهتمام بواقع النظافة وبما يسرّع من الخطوات الهادفة إلى إعادة الألق إلى مدينة حلب وبما يتناسب مع أهميتها ومكانتها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطط المقررة وتوفير الدعم المطلوب لتنفيذها وتحديد المدد الزمنية لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي وعدم التساهل مع أي حالة تقصير.

وفي سياق متصل واصل مجلس مدينة حلب حملاته اليومية لإزالة مخالفات البناء ضمن أحياء المدينة وذلك تطبيقاً للمرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢، حيث تم تنفيذ ثلاث حملات مركزية استهدفت عدداً من أحياء المدينة جرى خلالها إزالة / ١٢ / مخالفة بناء في كل من أحياء صلاح الدين والأنصاري الشرقي والمشهد وسيف الدولة والعامرية والفردوس ومساكن الفردوس وجسر الحج والميسر والقاطرجي وطريق المطار، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح رئيس مجلس مدينة حلب أن الحملات مستمرة لإزالة مخالفات البناء في مهدها، إلى جانب الدوريات المكثفة التي تقوم بها عناصر المراقبة في أحياء المدينة لمنع إشادة أي مخالفة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تساهل أو تهاون مع المخالفين والمكلفين بإزالة المخالفات في حال تبين وجود أي تقصير.