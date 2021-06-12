بكين: الوضع في هونغ كونغ شأن داخلي يتعلق بسيادة الصين وأمنها

جددت الصين تأكيد أن الأوضاع في هونغ كونغ هي شأن داخلي لها يتعلق بسيادتها وأمنها ومصالحها الجوهرية مشددة على أنها لن تسمح بأي تدخل خارجي فيها.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول التقرير البريطاني بشأن هونغ كونغ “إن ما يسمى التقرير نصف السنوي الذي نشرته الحكومة البريطانية عن هونغ كونغ كما هو الحال دائماً يخلط بين الصواب والخطأ ومليء بالتحيز الأيديولوجي” موضحاً أن الصين تعارض وتدين بشدة هذا التقرير.

وأضاف وانغ إن “الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد سياسات الصين في هونغ كونغ والتي وجهها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تمثل تدخلاً صارخاً بشؤون هذه المنطقة والشؤون الداخلية للصين” مشيراً إلى أن “دولة واحدة ونظامين هي السياسة الأساسية للصين وأن الحكومة المركزية الصينية تحكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بما يتفق مع دستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة”.

ودعا وانغ بريطانيا إلى الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بما في ذلك شؤون هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال وأن تفعل المزيد من الأشياء التي من شأنها أن تؤدي إلى ازدهار واستقرار هونغ كونغ وتنمية العلاقات الصينية البريطانية.