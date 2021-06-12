تفاؤل في كرة الجزيرة بعد التغيير الإداري

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

بعد التغيير الإداري الذي حصل في الأيام الماضية بدأ التفاؤل يحيط بأجواء نادي الجزيرة، حيث اعتبرت جماهير النادي أن ماحصل هو بداية تصحيح المسار لناديهم وألعابه، خاصة في مجال كرة القدم، فالأمور تتجه لعودة النادي وفريقه الأول إلى المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

الكابتن شعلان الشيخ علي عضو إدارة النادي أوضح لـ”البعث” أن التغيير الذي حصل في مجلس الإدارة مؤخراً كان لمصلحة النادي وألعابه، مبينا: كنت أشغل منصب رئيس المجلس، وبعد التغيير وإضافة عضوين تم تغيير صفتي لأكون عضواً، تاركاً الرئاسة لزميلي نبهان العبد، وهذا القرار يصب في مصلحة النادي، وطالما هو ذلك لا مانع من وجودي في أي مكان فجميعنا يعمل لمصلحة النادي.

وعن الخطوات التي اتّخذت مؤخراً يضيف الشيخ علي: سيكون العمل والبوصلة باتجاه مختلف ألعاب النادي، خاصة التي تحقق مراكز متقدمة على مستوى القطر للنادي، والبداية كانت من لعبة كرة القدم حيث اجتمع مجلس الإدارة مع مدربي النادي لمناقشة واقع اللعبة ووضع الحلول لتطويرها والنهوض بها، وفي كافة الفئات العمرية، أمّا فريق الرجال فحكماً سيكون له الحصة الأكبر من الاهتمام والدعم، وأولى الخطوات كانت بالتعاقد مع لاعب نادينا السابق والخبرة الكبيرة الكابتن شعيب العلي، فالهدف عودة الفريق الأول إلى مكانه الطبيعي بين الأقوياء.

وختم الشيخ علي حديثه بتقديم الشكر والامتنان لكل الداعمين الذين قدموا الدعم المادي للنادي خلال الأيام الماضية.