حصر الدراجات النّارية غير المسجلة بمديرية نقل القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بدأت مديرية النقل بمحافظة القنيطرة بحصر الدراجات النارية المخالفة غير المسجلة بالمديرية؛ إضافة للمولدات الكهربائية والمعدّات الزراعية بغية توثيقها؛ لتتمكّن من الحصول على بطاقة ذكية لتخصيصها بمادة البنزين.

وأشار مدير النقل بمحافظة القنيطرة محمد زيتون أنه تمّ تشكيل لجنة متعددة الأطراف لهذه الغاية؛ تقوم بتوثيق كل المعلومات المطلوبة عن الدراجة النارية كاسم المالك ومسكنه؛ ولون الدراجة؛ ورقم المحرك وصانعه؛ ورقم الهيكل؛ وتمنح هذه الدراجات أرقاماً متسلسلة بمديرية النقل التي تمنح مالك الدراجة / بلاك معدني / يعتبر بمثابة تسجيل مؤقت؛ ويُمكِّن مالكها من الحصول على الكمية المخصصة للدراجات النارية من البنزين.

وأضاف زيتون بأن المولدات الكهربائية والمعدّات الزراعية التي تحتاج للوقود كقصاصات العشب ومناشير الحطب والعزّاقات والمضخّات التي تعمل على البنزين تقوم اللجنة أيضاً بتوثيقها؛ لتحصل على بطاقة ذكيّة؛ وتحظى بمخصصات من البنزين.

وقد وثّقت اللجنة مئات الدراجات النارية والمعدات الزراعية حتى الآن؛ وهي مستمرة بعملها لتسجيل جميع الدراجات الناريّة غير المسجلة؛ وتوثيقها أصولاً؛ ورفعها لوزارتي الإدارة المحليّة والنقل؛ لاتخاذ القرار المناسب؛ لتسوية وضعها؛ استناداً للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات والتوجيهات.