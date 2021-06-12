زيادة طواقم الإطفاء لرفع جاهزية منظومة مكافحة الحرائق

اللاذقية – مروان حويجة

أكد المهندس باسم دوبا رئيس قسم الحراج والغابات في مديرية زراعة اللاذقية في تصريح لـ”البعث” أن مكافحة الحرائق الحراجية يتم العمل عليها بالتشبيك بين عدة مؤسسات وشركات وجهات عامة في المحافظة لأن حماية الغابات مسؤولية تشاركية بين المؤسسات ولا تقتصر على مديرية الزراعة، برغم أن لها الدور الرئيسي في حماية الغابات ومكافحة الحرائق.

وأوضح دوبا أن هناك مجموعة إجراءات وتدابير تمّ اتخاذها للوصول بجاهزية منظومة الإطفاء إلى الحدّ الأقصى وذلك تحضيراً لمرحلة ذروة الجاهزية في فترة الخطورة وأشهر الذروة وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية، وأوضح دوبا أنه تمّ اعتماد خطة إدارة مكافحة حرائق الغابات على مستوى المحافظة حيث يوجد في المحافظة خمسة مراكز متخصصة بإطفاء الحرائق وهي في جاهزية تامة مع العمل على رفدها بكوادر عاملة موسمية استعداداً لفترة الذروة والجاهزية اعتباراً من أول شهر آب في المنطقة الساحلية وقد تمّت المباشرة بالإجراءات اعتباراً من أول شهر أيار وصولاً إلى فترة الذروة وتركزت حول ترميم الطرق الحراجية بطول إجمالي ١٧٠٠ كم تمّ البدء فيها بطول ٨٥٠ كم وشق ١٠ كم طرق حراجية جديدة وتشكيل ١٣ فريق تدخل سريعاً مهمتهم تأمين التدخل السريع وتغطية المناطق البعيدة عن مراكز الإطفاء وحماية الغابات وتأمين التدخل السريع عند نشوب الحريق، حيث يعدّ التدخل السريع إجراء بالغ الأهمية في سرعة الوصول إلى مناطق الحريق وتحقيق الزمن القصير ما بين لحظة اندلاع الحريق ولحظة الوصول إلى الحريق وتأمين السيطرة السريعة على الحرائق ومن الإجراءات توزيع سيارات الإطفاء على كامل مناطق المحافظة دون تمركزها في منطقة معيّنة وبما يضمن تقصير الأمد الزمني لوصول سيارات الإطفاء إلى مواقع الحرائق بفاصل زمني قصير عن لحظة الإبلاغ عن الحريق، ما ينعكس على سرعة التدخل وكفاءة الإطفاء وفاعليتها، إضافة إلى ١٠ أبراج مراقبة هي الأبراج المتبقية بعد تضرر الأبراج جراء الاعتداءات الإرهابية خلال السنوات الماضية، وأشار دوبا إلى أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات تمّ إطلاق حملة توعية كبيرة للوقاية من الحرائق وحماية الغابات مع بداية شهر حزيران من خلال عدة وسائل و طرق للتوعية من خلال الشاخصات والبروشورات والمسرح الإرشادي والمطويات والندوات واللقاءات ووسائل الإعلام والنشرات ومختلف الطرق والوسائل الهادفة لنشر التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على الغابات وتجنب مسببات الحرائق.

وبيّن دوبا أن خطة مكافحة الحرائق التي تم إقرارها واعتمادها تضمنت حزمة إجراءات ومهام مناطة بكل المؤسسات ومنها شركة الكهرباء لصيانة الشبكات ومؤسسة المياه لتجهيز مناهل المياه الضرورية للتزود بالمياه عند اندلاع الحرائق وأيضا فوج الإطفاء والدفاع المدني لمؤازرة مديرية الزراعة في عمليات الإخماد عند الطلب وبما يعزز الجاهزية المطلوبة، ولفت دوبا إلى أن الوضع العام للحرائق لغاية تاريخه مقبول وفي الحدود الطبيعية والأضرار قليلة ومحدود، حيث بلغ عدد الحرائق الحراجية ٨ حرائق جراحية لغاية اللحظة و ٣٠ حريقاً زراعياً وكما هو معروف أن ذروة الحرائق في المحافظة تكون في أشهر آب وأيلول وتشرين الأول وهي الأشهر الأكثر خطورة بالنسبة للحرائق وأضرارها على الغطاء الحراجي والنباتي في محافظة اللاذقية.