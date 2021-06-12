سفراء وشخصيات عربية ودولية: إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي نصر جديد لسورية

هنأ السفير الإيراني في كوبا سيد محمد هادي سبحاني الشعب السوري بنجاحه في إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي منوهاً بالإجماع الشعبي الكبير الذي حاز عليه السيد الرئيس بشار الأسد في الانتخابات.

وخلال لقائه سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا في مقر السفارة في هافانا جدد هادي سبحاني مواقف بلاده الداعمة لسورية في كل المجالات مشدداً على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره أكد الدكتور ميا عمق العلاقات السورية الإيرانية والتي أظهرت الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية متانتها وصوابيتها مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية والمشاركة اللافتة فيها داخل سورية وخارجها وجهت صفعة قوية للدول التي عملت جاهدة للتشويش على هذا الاستحقاق وهو ما أفشله الشعب السوري بوحدته ومشاركته الواسعة.

من جانبها أكدت الصحفية الكوبية ماريا فيكتوريا فالديز في مقال لها نشرته صحيفة بوهيميا الكوبية أن الانتخابات الرئاسية في سورية وما شهدته من مشاركة شعبية واسعة برهنت أن هذا البلد قادر على مواجهة الصعوبات والخروج منها أكثر قوة موضحة أن فوز الرئيس الأسد بها وجه رسالة للعالم تعكس التفاف الشعب السوري حول قائده.

وشددت فالديز على أن نسبة التصويت العالية لم تدع مجالاً للشك أن الشعب السوري يرفض الخضوع للإملاءات الأمريكية والغربية رغم كل ما واجهه من إرهاب.

ومن لبنان هنأ المفتي الجعفري الشيخ عباس زغيب خلال لقائه سفير سورية في لبنان الدكتور علي عبد الكريم في مقر السفارة في بيروت موفداً من دار الإفتاء الجعفري في لبنان والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان سورية وشعبها بإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وانتخاب الرئيس الأسد، مؤكداً أن سورية كانت وما زالت وستبقى رمزاً للقوة والمقاومة والثبات والانتصارات.

وقال زغيب إن الشعب السوري الذي مارس حقه من خلال الانتخابات الرئاسية حدد خياره الثابت والذي على أساسه ستعود سورية كما كانت صاحبة دور أساسي في المنطقة وضمانة للاستقرار والأمن فيها.