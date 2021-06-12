سيدة تستعد لولادة الطفل الـ 15

تستعد سيدة أمريكية وزوجها لاستقبال طفلهما الـ15 بعد أن أنجبت الزوجة توائم ثنائية وثلاثية وخماسية. إذ أن كارين صاحبة الـ40 عاماً، وزوجها السيد ديون ديريكو (49 عاماً) بانتظار مولودهم الجديد. وكشفا عن ذلك من خلال الموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع Doubling Down with the Derricos على قناة TLC الأمريكية.

وقد استقبل الزوجان توءمهما الأول دالاس ودينفر (10 أعوام)، ثم التوءم الخماسي دينيكو وداريز وديوني ودايسيان ودايتن (ثمانية أعوام). كذلك رزقا بعدها بالتوءم الثلاثي دييز وديور وكارتر (ثلاثة أعوام)، لكن كارتر فارق الحياة بعد ساعات من ولادته. وفي عام 2019، رزقت كارين وديون بحمل آخر، لينجبا التوءم الثلاثي داوسين ودي آرين ودايفر، ليصل إجمالي أطفالهما إلى 14.