صرف ملياري ليرة قيم أقماح مستلمة

حمص – صديق محمد

وصل إجمالي قيم فواتير الأقماح التي صرفها المصرف الزراعي التعاوني في حمص منذ بدء عمليات التسويق ولغاية تاريخه حوالي الملياري ليرة سورية للفلاحين الذين سلموا محصولهم لفرع السورية للحبوب.

وذكر مدير المصرف التعاوني في حمص محمد الأحمد لـ “البعث ” أن عمليات الصرف تتم بشكل ميسر للمزارعين دون أي تأخير والمصرف بكافة فروعه جاهز لإتمام الصرف بناء على قوائم الشراء الواردة إليه من فرع السورية للحبوب ومؤسسة إكثار البذار، حيث تصرف خلال مدة أقصاها 48 ساعة مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، مبيناً أن فروع المصرف العاملة بالمحافظة صرفت حتى تاريخه 1.995 مليار ليرة سورية قيم محصول القمح المسوق إلى مراكز الاستلام التابعة لفرع الحبوب وفق القوائم الإسمية الواردة إلى الفرع من قبل السورية للحبوب وتوزعت المبالغ على فرع المصرف حمص الرئيسي 585 مليون ليرة ومصرف تلكلخ صرف 800 مليون ليرة سورية ومصرف القصير حوالي 600 مليون ليرة، لافتاً إلى أنه تم تزويد مصرف الرستن والمخرم بالتمويل اللازمة لصرف قيمة الفواتير تسهيلاً للمزارعين في تلك المناطق، لافتاً إلى أنه تم تحويل مليار ونصف من قبل فرع مؤسسة الإكثار وحتى تاريخه لم يتم إرسال قوائم الشراء ليتم صرفها.