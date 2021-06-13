أبو سعدى يفند أسباب خسارة منتخبنا الوطني السلوي أمام السعودية

حلب- محمود جنيد

أكد الكابتن محمد أبو سعدى ل”البعث” بأن أسباب خسارة منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة أمام السعودية أمس في تصفيات كأس آسيا، تتلخص بأخطاءً بسيطة مثل التبديلات الكثيرة في بداية الربعين الأول و الثاني، و عدم ظهور اللاعب الأجنبي الذي لم يتمكن من التعامل مع الدفاع الضاغط، و بعض اللاعبين المحليين بالمستوى و العطاء المطلوبين قياساً بما يقدمونه في الدوري، و غياب عبد الوهاب الحموي المؤثر، كذلك وائل جليلاتي، كل تلك عوامل سببت الخسارة الصعبة بعد لقاء ندي لم يحسم إلا بعد التمديد.

ويرى أبو سعدى بأن حظوظ منتخبنا بالتأهل إلى النهائيات الآسيوية، مازالت قائمة ، شريطة فوز إيران المتوقع ( منطقياً)، على السعودية مقابل وخطي منتخبنا لعقبة المنتخب القطري المباراة المقبلة.

وأشار أبو سعدى وفيمايتعلق بفريق الاتحاد الذي يدير دفته الفنية في التدريبات، بأن الفريق وبمن حضر من اللاعبين المنقوصين من لاعبي المنتخب الوطني، قدموا مباراة جيدة أمام الجلاء والوحدة وخرجوا بالفائدة الفنية المرجوة.

وأكد أبو سعدى بأن أي مدرب يتشرف ويحلم بتدريب فريق مثل الاتحاد، الذي يمتلك مجموعة قوية جداً ، وأموره حالياً تسير بوتيرة عالية ومبشرة جداً استعداداً للقاء الكرامة في الفاينال فور، و التي ستكون معبراً للفريق إلى الدور النهائي.

وتمنى ابو سعدى لو أنه استلم مهمة تدريب فريق الاتحاد قبل فترة كافية ليكون لديه متسع من الوقت لتطبيق أفكاره، خاصة وأن لاعبي المنتخب المشاركين معه في النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية لن يلتحقوا بالفريق إلا قبل أسبوع من مواجهة الكرامة، ومع ذلك يضيف أبو سعدى: كل شيء على مايرام و الأمور مبشرة.