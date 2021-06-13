الروح الرياضية تسقط بالضربة القاضية في بطولة الجمهورية للملاكمة

أمين سر اتحاد اللعبة محمود سلوم أوضح لـ”البعث” أن ما حصل أمر لا يمكن تقبله من اللاعب الذي هو بالأساس ضمن صفوف منتخبنا الوطني، مبينا: القصة بدأت بعد أن اوقف الحكم المباراة بشكلها الطبيعي لكن مليس قام بضرب خصمه اللاعب أحمد سرية لاعب الشرطة ضربة خاطئة جاءت بعد قرار الحكم بإيقاف اللعب، ولم يعد بإمكان اللاعب أحمد سرية متابعة اللعب، وبالعودة لقرار لجنة “الجوري” المشرفة على البطولة، كان القرار تطبيق القانون الدولي وهو خسارة اللاعب الذي قام بالضربة الخاطئة وهذا لم يقبله “مليس” رافضا قرار اللجنة على اعتبار أن ضربته تزامنت مع قرار إيقاف اللعب رافضا النزول عن الحلقة، ومتهما من جديد اتحاد اللعبة “بالتحيز ضده”.

وأضاف سلوم: البطولة جاءت متفاوتة المستوى الفني، حيث بدأت بأدوارها الأولى ضعيفة، ليتحسن بعدها المستوى في الدورين نصف النهائي والنهائي خاصة بوصول لاعبي المنتخب الوطني لتلك الأدوار، فجاءت النزالات جميلة غنية بتكتيكها وفنياتها.

وبعيدا عن مجريات البطولة فإن جميع كوادر اللعبة باتت في انتظار قرار لجنة التحقيق التي شكلها المكتب التنفيذي للوقوف على تصرفات اللاعب وغيره من اللاعبين الذين أساؤوا للاتحاد بتصريحاتهم الغريبة وتصرفاتهم غير المفهومة.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة عشر محافظات إضافة لهيئات الشرطة والطلبة والجيش الذي تصدر لاعبوه المنافسات، حيث فاز ببطولة الأوزان كل من: وزن 42 كغ: ورد علي (الجيش)، وزن 52 كغ: حسين المصري (الجيش) ، وزن 56 كغ: بلال جوخدار (دمشق)، وزن 60 كغ: محمد ربابه (الشرطة) ، وزن 64 كغ: محمد خير مستت (الجيش)، وزن 69 كغ: ليث مثلج (الجيش)،وزن 75 كغ: أحمد غصون (الجيش)، وزن 81كغ: يحيى طه (الجيش)، وزن 91 كغ علاء الدين غصون (الجيش)، وزن + وزن 91 كغ أحمد سرية (الشرطة).

عماد درويش