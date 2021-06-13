لقب دوري طائرة الرجال يقترب من فريق السلمية

حقق فريق كرة الطائرة في نادي سلمية فوزا هاما على فريق الشرطة الجاهز إدارياً ومالياً بثلاثة أشواط لاثنين في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول ضمن الجولة الثانية من إياب دوري الرجال بكرة الطائرة على أرض صالة الشهيد ناصح علواني في حماة بسب خروج صالة سلمية عن الخدمة منذ أكثر من سبع سنوات من أجل ترميمها .

بهذه النتيجة خرج الشرطة من المنافسة ولتنحصر بين المتصدر الوحدة والسلمية بانتظار مباراتهما ليعرف بطل الدوري لهذا الموسم وحسم اللقب .

رئيس نادي السلمية صفوان سيفو أكد ل”البعث” أن اللاعبين حققوا الفوز على الشرطة الجاهز من خلال إحساسهم بالمسؤولية وكانوا أهلاً لها ، وأشار سيفو إلى أن الأمل ما زال قائماً بإحراز اللقب لهذه الموسم وذلك من خلال التزام كل اللاعبين بالتدريبات المكثفة من أجل الاستعداد الكبير والأمثل لمواجهة فريق الوحدة المنافس الوحيد للفريق على اللقب .